Marmara’da Hava Şartları Seferleri Etkiliyor

KÖTÜ HAVA ŞARTLARI SEFERLERİ ETKİLEDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, Marmara Bölgesi’ni etkileyen olumsuz hava koşulları sebebiyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bazı seferlerini iptal etti. Bugün gerçekleştirilen açıklamaya göre toplamda sekiz farklı seferin iptal olduğu duyuruldu. Öğle saatlerinde artan rüzgarın etkisiyle, iptal edilen seferlerin saat 14.00’te başlaması planlanmıştı.

İPTAL EDİLEN SEFERLERİN LİSTESİ

14.08.2025 tarihinde iptal edilen seferler şu şekilde sıralanıyor:

– 14:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
– 14:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi
– 14:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas) seferi
– 15:55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) seferi
– 17:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
– 17:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi
– 20:15 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
– 20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi

Tüm bu seferlerin iptal edilme nedeni olarak olumsuz hava şartları gösteriliyor. Bu durum, yolcular için aksaklıklara yol açabiliyor.

