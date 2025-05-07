Gündem

Marmara’da İki Deprem Kaydedildi

marmara-da-iki-deprem-kaydedildi

İstanbul’da meydana gelen depremler devam ediyor

İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanıyor. Marmara Denizi’nde bugün iki yeni deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, ilk deprem Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıklarında meydana geldi. Bu deprem saat 08.07’de gerçekleşti ve büyüklüğü 3 olarak belirlendi. Sarsıntı, 12,1 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Öğle saatlerinde bir diğer deprem

Marmara’daki ikinci depremin ise Büyükçekmece açıklarında olduğu bildirildi. Bu sarsıntı saat 12.22’de meydana geldi ve büyüklüğü 3,2 olarak kaydedildi. İlgili deprem 9,62 kilometre derinlikte gerçekleşti. Her iki deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum bildirimi gelmedi.

ÖNEMLİ

Gündem

Özkan Karakuşoğlu, Ünlülerin Kıyafetlerini Eleştirdi

Modacı Özkan Karakuşoğlu, bir programda ünlü kadın sanatçıların sahne kostümlerini eleştirdi. Sibel Can'ın kıyafetini "Yorgan'a sarılıp çıkmış gibi" yorumuyla değerlendirdi.
Dünya

Hindistan-Pakistan Çatışmasına İlk Tepkiler

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim, Keşmir'deki hava saldırıları nedeniyle tırmanırken, dünya genelinden liderlerden ardı ardına açıklamalar yapılmaya başlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.