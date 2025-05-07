Marmara’da İki Deprem Kaydedildi

İstanbul’da meydana gelen depremler devam ediyor

İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanıyor. Marmara Denizi’nde bugün iki yeni deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, ilk deprem Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıklarında meydana geldi. Bu deprem saat 08.07’de gerçekleşti ve büyüklüğü 3 olarak belirlendi. Sarsıntı, 12,1 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Öğle saatlerinde bir diğer deprem

Marmara’daki ikinci depremin ise Büyükçekmece açıklarında olduğu bildirildi. Bu sarsıntı saat 12.22’de meydana geldi ve büyüklüğü 3,2 olarak kaydedildi. İlgili deprem 9,62 kilometre derinlikte gerçekleşti. Her iki deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum bildirimi gelmedi.