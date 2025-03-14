Marmara’da Müsilaj Tehdidi ve Ekosistem Mücadelesi

AÇIK BİR TEHDİT: MÜSİLAJ

Marmara Denizi, uzun bir süredir müsilaj tehdidi altında sessiz çığlıklar atıyor. Bu yapışkan tehlike, deniz yüzeyinden derinliklere kadar erişerek ekosistemi boğuyor. Mercanlar ve deniz canlıları ise yaşam mücadelesi veriyor. Türkiye’nin ilk mercan nakil projesine ev sahipliği yapan Tavşan Adası’nda, Deniz Yaşamını Koruma Derneği’ne ait dalgıçlar, müsilajdan etkilenen bu hassas yaşam alanlarını kurtarmak için çalışmalara başladı.

MERCANLARI GÜVENCE ALTINA ALIYORLAR

Biyolog Ulaşcan Kayataş, Yaban Hayat Ekologu Baran Aksel Keskin ve gönüllü dalıcı Yener Kuşçuluoğlu’nun öncülüğündeki ekip, dalış yaparak mercanları müsilajdan arındırmaya çalışıyor. 25-35 metre derinlikte bulunan mercanların üzerindeki müsilaj, dalgıç paletleri kullanılarak uzaklaştırılıyor; bu sayede mercanların beslenmesi ve hayatta kalabilmesi sağlanıyor.

MÜSİLAJ MIDYELERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

13 Mart’ta gerçekleştirilen dalış sırasında DYKD dalgıç ekibi, deniz tabanındaki yaşamı düzenli olarak izleyerek, koruma alanında bulunan dev midyelerin (pina) müsilajdan olumsuz etkilendiğini ve canlılığını sürdürmekte zorlandıklarını gözlemledi.

DENİZ SUYU SICAKLIĞINDAKİ DEĞİŞİM

Dalış sırasında deniz suyu sıcaklıkları da kaydedildi. Yüzeyde 10C olan su sıcaklığı, derinlere inildikçe artarak 40 metrede 16C’ye ulaştı. Özellikle 13-25 metre arasında sıcaklığın 11C, 28-35 metre arasında 13C, 35 metrede 14C, 36 metrede 15C ve 40 metrede 16C olarak ölçüldüğü belirlendi. Bu veriler, Marmara Denizi’nde sıcaklığın derinliğe bağlı olarak değiştiğini ve müsilajın bu ortamda nasıl hareket ettiğine dair önemli bir gösterge sunuyor.

BİYOÇEŞİTLİLİK ARTMAKTA

Marmara Denizi’nin ilk deniz koruma alanı olan Tavşan Adası, tüm olumsuzluklara rağmen biyoçeşitliliğin artmasına katkı sağlamaya devam ediyor. Dalış sırasında koruma alanında yaşamaya başlayan deniz patlıcanları, ekosistem için büyük önem taşıyan canlılar arasında yer alıyor. Bir deniz patlıcanı yılda yaklaşık 150 ton kumu filtreleyerek denizlerin temizlenmesine katkı sağlıyor ve organik atıkları parçalayarak besin döngüsünü destekliyor.

Sanayi ve insan kaynaklı kirlilik ile küresel iklim değişikliği nedeniyle artan deniz suyu sıcaklıklarının tetiklediği müsilaj olayı karşısında DYKD, saha çalışmalarıyla müsilajın ekosistem üzerindeki etkilerini azaltmak için mücadele veriyor. Ayrıca, eğitimler ve projeler aracılığıyla kamuoyunu bilinçlendirmeyi hedefliyor. Dernek, müsilaj sorununa karşı topyekûn bir mücadele için tüm paydaşlarla ortak hareket etme çağrısında bulunuyor.

MÜSİLAJ: ULUSAL BİR AFET

Deniz Yaşamını Koruma Derneği’nde görevli Biyolog Ulaşcan Kayataş ve gönüllü dalıcı Yener Kuşçuluoğlu, yaptıkları açıklamada, “Bu dalışı gerçekleştirdiğimiz bölgenin yüzeyinde müsilaj çok görünmüyor ancak önceki günlerdeki soğuk hava dalgası nedeniyle dipte birikmiş durumda. Bu, müsilajın sona erdiği anlamına gelmiyor, havaların ısınmasıyla birlikte tekrar yoğun müsilaj görülebilir. Su akıntılı. Buna rağmen müsilaj hala var. Düzenli olarak mercanları paletle temizleyerek müsilajdan kurtulmalarını sağlıyoruz. Ancak her dalıştığımızda akıntıya rağmen yeni müsilaj birikmekte. Mercanların canlı kalabilmesi, deniz yaşamının devamı için müsilaj sorununa karşı topyekûn önlem almak zorundayız. Bu artık bölgesel bir afet değil, ulusal bir afet durumuna geldi. Tüm yetkilileri inisiyatif almaya davet ediyoruz.” dedi.