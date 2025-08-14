Marmara’da Şiddetli Rüzgar Deniz Seferlerini Etkiliyor

MARMARA DENİZİNDE ŞİDDETLİ RÜZGAR
Marmara Denizi’nde etkisini gösteren şiddetli rüzgar, deniz seferlerinin aksamasına yol açıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bildirdiğine göre, Marmara Bölgesi’ni etkileyen olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Toplamda 8 ayrı seferin iptal olduğu belirtiliyor.
SEFERLERİN İPTAL DURUMU
Öğle saatlerinde artan rüzgarın etkisiyle iptal olan seferler şu şekilde sıralanıyor: 14.08.2025 14:30 tarihli Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 14.08.2025 14:30 tarihli İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi, 14.08.2025 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas) seferi, 14.08.2025 15:55 tarihli Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) seferi, 14.08.2025 17:30 tarihli Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 14.08.2025 17:45 tarihli İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi, 14.08.2025 20:15 tarihli Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi ve 14.08.2025 20:30 tarihli İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi iptal edilmiştir. Olumsuz hava şartları, bu seferlerin iptal nedenini oluşturuyor.