Marmara Denizi Kıyıları İklim Değişikliğiyle Yüksek Riskte

ARAŞTIRMAYA GÖRE MARMARA DENİZİ KIRILGANLIĞI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü’nün Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Büyüksalih, Singapur Nanyang Teknoloji Üniversitesinden Yochi Okta Andrawina ile Endonezya Diponegoro Üniversitesinden Prof. Dr. Helwis Liufandy’nin işbirliğiyle gerçekleştirdiği araştırmada, Marmara Denizi kıyılarının iklim değişikliği karşısındaki kırılganlıkları detaylı bir şekilde ortaya koydu. Araştırma, Journal of Coastal Conservation dergisinde yayımlandı. “InVEST Kıyı Kırılganlık Modeli” kullanılarak yapılan çalışmada, Marmara Denizi’nin yarı kapalı yapısının ilk defa ele alındığı belirtildi. Çalışmaya göre, bölgede fırtına, kıyı erozyonu ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi faktörlerden dolayı ciddi kayıpların yaşanabileceği ifade ediliyor. Marmara Denizi kıyılarında yaşayan yaklaşık 1,6 milyon insanın yüksek risk altında olduğu, kıyı şeridinin yüzde 60’ının orta, yüzde 12’sinin ise yüksek riskli alanlarda yer aldığı tespit edildi.

KİRLİLİK VE ERİTME RİSKİ ARTTI

Bu çalışmanın sonuçlarına göre, İstanbul’un doğu kıyıları, Yalova’nın kuzeyi, Kocaeli’nin güneyi ile Bursa, Balıkesir ve Çanakkale’nin çeşitli bölgeleri en yüksek tehlike seviyelerine sahip. Risk oranları illere göre farklılık gösterirken, Kocaeli yüzde 26,5, Yalova yüzde 18,4 ve Bursa yüzde 18,2 yüksek riskli nüfus ile dikkat çekiyor. İstanbul’da kıyıda yaşayan nüfusun yüzde 12,2’sinin yüksek risk altında bulunmasına karşılık, Çanakkale yüzde 11,1 ve Balıkesir yüzde 10,1 daha düşük risk seviyeleriyle kaydedildi. Öte yandan, Tekirdağ’daki oranı ise yüzde 16,6 olarak hesaplandı. Ayrıca, İstanbul’un doğu kıyılarında deniz seviyesinin yükselmesi ve fırtınaların kıyı taşkınlarına neden olma riski üzerinde duruldu.

ÇÖZÜMLER İÇİN EKOLJİK YAKLAŞIM GEREKİYOR

Prof. Dr. Cem Gazioğlu, araştırmanın sonuçlarını değerlendirerek, Marmara Denizi kıyılarının iklim değişikliği, deniz seviyesi yükselmesi ve yoğun insan baskısı nedeniyle savunmasız hale geldiğini vurguladı. Gazioğlu, “Kıyılar savunmasız, riskler büyüyor, çözüm ekolojik ve bütüncül bakışta” ifadesini kullandı ve doğal habitatların korunması ile bütünleşik kıyı yönetiminin önemli olduğunu belirtti. Araştırmanın önemine dikkat çeken Gazioğlu, şu an alınacak tedbirlerin gelecekteki felaketleri önleyeceğini dile getirdi. “Bugün atılacak adımlar, yarının ekonomik kayıplarını, sosyal krizlerini ve ekolojik yıkımlarını önleyebilir.” dedi.

KÜRESEL RİSKLER DE ÖNE ÇIKIYOR

Prof. Dr. Gürcan Büyüksalih ise, Marmara Denizi’ndeki bu durumu yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığını vurguladı. Dünya genelinde birçok kıyı bölgesinin benzer tehditlerle karşı karşıya olduğunu, milyonlarca insanın yükselen deniz seviyeleri ve fırtına kaynaklı taşkın tehlikesi altında yaşadığını belirtti. “Bu nedenle yerel çözümler, küresel bir sorumluluğun parçası haline geliyor.” ifadeleriyle sorunların sadece yerel değil, uluslararası bir boyut kazandığını ifade etti.