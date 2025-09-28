Marmara Denizi Kıyılarında 1,6 Milyon Kişi Riskte

AFET RİSKİ ALTINDAKİ NÜFUS

Marmara Denizi’nde gerçekleştirilen bir araştırma, fırtına, kıyı erozyonu ve deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle kıyılarda yaşayan yaklaşık 1,6 milyon insanın yüksek risk altında olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, alınacak önlemlerin ekonomik ve sosyal krizleri önleyebileceğini bildiriyor. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Büyüksalih, Singapur’un Nanyang Teknoloji Üniversitesinden Yochi Okta Andrawina ile Endonezya’nın Diponegoro Üniversitesinden Prof. Dr. Helwis Liufandy ile birlikte bu araştırmayı gerçekleştirdi. Çalışma, Marmara Denizi kıyılarının iklim değişikliği karşısındaki kırılganlığını gözler önüne seriyor. Araştırma sonuçları, Journal of Coastal Conservation dergisinde yayımlandı.

KIRILGAN KIYILARIN ANALİZİ

Araştırmanın bulgularına göre, Marmara Denizi kıyılarında fırtına, kıyı erozyonu ve deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle ciddi kayıplar yaşanabilir. Yaklaşık 1,6 milyon kişinin yaşadığı kıyı şeridinin yüzde 60’ı orta, yüzde 12’si ise yüksek risk altında bulunuyor. İstanbul’un doğu kıyıları, Yalova’nın kuzeyi, Kocaeli’nin güneyi ve Bursa, Balıkesir ile Çanakkale’nin belirli kesimleri en yüksek tehlike seviyelerine sahip. Kocaeli, yüzde 26,5, Yalova yüzde 18,4 ve Bursa yüzde 18,2 yüksek riskli nüfus oranlarıyla öne çıkarken, İstanbul’da bu oran yüzde 12,2 olarak bulunuyor. Çanakkale, yüzde 11,1 ve Balıkesir, yüzde 10,1 daha düşük risk taşıyor.

Bölgesel analizde, İstanbul’un doğu kıyılarında deniz seviyesinin yükselmesi ve fırtınaların yerleşim alanlarını tehdit ettiği belirtildi. Yalova’nın kuzeyinde erozyon ve kıyı şeridindeki daralma doğal habitatları tehdit ederken, Kocaeli’nin güneyinde sanayi yoğunluğu ve nüfus baskısı fırtına ve taşkın risklerini artırıyor. Bursa, Balıkesir ve Çanakkale’nin kıyı kesimlerinde erozyonun hızlanması ve toprak kaybı dikkat çekiyor. Tekirdağ ve Çanakkale Boğazı çevresinde daha korunaklı kıyı yapısı nedeniyle risk daha düşük gözlemleniyor. Ayrıca, genel olarak Marmara Bölgesi’nde her kıyı kenti için ayrı uyum ve koruma planlarının hazırlanmasının gerekliliği vurgulanıyor.

GİZLİ RİSKLERİN BELİRTİLERİ

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) emisyon senaryolarını değerlendiren çalışmada, düşük ve orta emisyon senaryolarında risklerin bugünküyle benzer kalacağı, yüksek emisyon senaryolarında ise Marmara’nın kapalı yapısı nedeniyle kırılganlığın azaldığı görülüyor. Ancak araştırmacılar, bu durumun yanıltıcı olabileceğini ve uzun vadede daha şiddetli fırtınalar ile ani deniz seviyesi yükselmesinin riskleri artıracağını belirtiyor. Prof. Dr. Cem Gazioğlu, Marmara Denizi kıyılarının iklim değişikliği, deniz seviyesi yükselmesi ve insan baskısı karşısında giderek savunmasız hale geldiğini ifade ediyor. Gazioğlu, doğal kıyıların büyük ölçüde ortadan kalktığını ve kıyı çizgisinin insan müdahaleleriyle şekillendiğini dile getiriyor.

GELECEK İÇİN ÖNERİLER

Marmara kıyılarında alınacak önlemler, gelecekteki felaketleri önleyebiliyor. Gazioğlu “Bugün atılacak adımlar, yarının ekonomik kayıplarını, sosyal krizlerini ve ekolojik yıkımlarını önleyebilir” diye ekliyor. “Kıyılar savunmasız, riskler büyüyor, çözüm ekolojik ve bütüncül bakışta” ifadesiyle önemini vurguluyor. Gazioğlu, kıyı ekosistemlerinin korunması ve bütünleşik kıyı yönetiminin, bölgesel direncin artırılmasında kritik rol oynadığını belirtiyor.