Marmara Denizi’nde 3,5 büyüklüğünde deprem

DEPREMİN DETAYLARI

Marmara Denizi’nde saat 02.33’te 3,5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, merkez üssü Marmara Denizi olan bu sarsıntı kaydedildi. İstanbul’un Büyükçekmece ilçesine 21,55 kilometre mesafede ve yerin 8,36 kilometre derinliğinde olan depremin meydana geldiği belirlendi.

OLUMSUZ DURUM OLUŞMADI

Gerçekleşen depremin çevre illerden de hissedildiği bildirildi. Ancak ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı ifade edildi.