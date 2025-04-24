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Marmara Denizi’nde 3,7 büyüklüğünde deprem

DEPREM MARMARA DENİZİ’NDE MEYDANA GELDİ

Marmara Denizi’nde saat 06.16’da meydana gelen depremin büyüklüğü 3,7 olarak kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesinde verilen bilgilere göre, depremin merkez üssü Marmara Denizi, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) açıkları olarak tespit edildi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ BELİRLENDİ

Sarsıntının yerin 6,82 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi. Bu durum, olası etkiler açısından önemli bir bilgi sunuyor. Marmara Denizi’ndeki bu deprem, bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi.

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