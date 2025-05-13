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Marmara Denizi’nde 3,8 Şiddetinde Deprem

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AFAD’DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bu sabah saatlerinde Marmara Denizi’nde 3,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini aktardı.

DEPREMİN MERKEZİ VE DERİNLİĞİ

AFAD verilerine göre sarsıntı, saat 07.18’de kaydedildi. Depremin merkez üssünün Marmara Denizi olduğu ve yerin 6,84 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. İstanbul’un Büyükçekmece ilçesine ise 20,66 kilometre mesafede gerçekleşen bu sarsıntı, kentin çeşitli noktalarında hissedildi.

OLUMLU GELİŞMELER

Yetkililer, meydana gelen sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuz durum bildirilmediğini açıkladı.

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