Marmara Denizi’nde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. TSB Başkanı Uğur Gülen, destek vereceklerini belirtti. Sigorta sektörü, olası büyük depreme hazırlıklıdır. Deprem farkındalığı artırılmalı, güvenlik gözden geçirilmeli. Sigortalılık oranı düşük, önlemler şarttır. Geleceğe güvenli adımlarla ilerlemeliyiz

DEPREMİN YARATTIĞI PANİK VE SİGORTA SEKTÖRÜNÜN ROLÜ

Marmara Denizi’nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevresinde büyük bir panik oluşturmaktadır. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Uğur Gülen, sigorta şirketleri adına geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, “Olası bir büyük depreme yönelik devlet kurumlarımız ve özel sektörümüzün yapacağı tüm girişimlere sigorta sektörü olarak her türlü desteği vermeye hazırız” diyor. Marmara Bölgesi ve İstanbul, 23 Nisan’da gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki bu depremle sarsılırken, can kaybı olmaması teselli kaynağı oluyor. Ancak, İstanbul gibi ülke ekonomisinin ve sosyal yaşamının başkenti durumundaki bir şehirde daha büyük bir depremin yaratacağı sonuçlar hakkında ciddi belirsizlikler mevcut. Sigorta sektörü, etkili bir gelecek için önemli bir anahtar olmakla birlikte, “Hemen Şimdi” diyerek güçlü mali yapısı ve yeterli reasürans kapasitesiyle depreme hazırlık sürecine destek olmaya hazır olduğunun altını çiziyor.

HASAR İHBARLARI VE SEKTÖREL HAZIRLIKLAR

Uğur Gülen, yapılan açıklamada, 23 Nisan’daki depremde sigorta sektörüne ait maddi kayıp içeren hasar ihbarları alınmadığını, ancak olası gelecekteki hasar ihbarlarına karşı tüm paydaşlarıyla işbirliği yapıldığını belirtiyor. “Şirketlerimiz Maraş depremlerinden çıkarılan derslerle birlikte, olası bir büyük Marmara depremi için daha fazla reasürans koruması satın alıyor ve kapasite artışı sağlıyor” diyen Gülen, sigorta ürünlerinin içerik ve yapısının depreme yönelik daha iyi korunacak şekilde geliştirildiğini ifade ediyor. Sigorta sektörü, gündemi deprem üzerine odaklayarak tüm hazırlıkları ve projeksiyonları bu kapsamda sürdürüyor. Gülen, “Deprem ülkesiyiz, 23 Nisan tarihindeki bu son deprem, yerleşim yerlerinin güvenliğini ve yapı standartlarını gözden geçirme gereğini ortaya koyuyor” diyor. Ayrıca, deprem farkındalığını artırmak adına sektör genelinde çeşitli tanıtım faaliyetleri yürütüldüğü paylaşılmakta.

DEPREM ODAKLI SİGORTA REFORM AJANDASI

Gülen, sigorta sektörünün deprem dönüşümündeki kritik rolüne vurgu yaparak, “Riskleri doğru analiz edip, uygun sigorta çözümleri sunarak insanların güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanlarına kavuşmalarını destekliyoruz” diyor. Türkiye Sigorta Birliği, 2023 depremlerinden sonra “Deprem Odaklı Sigorta Reform Ajandası” üzerinde çalışmalara başlamış durumda. Bu ajanda, deprem riskinin sigorta poliçelerine dahil edilmesinden sigortalılığın artırılmasına kadar birçok alanda reform önerilerini içeriyor. Gülen, “Türkiye genelindeki 20 milyon 32 adet konutun yaklaşık yüzde 35’inin Marmara Bölgesi’nde bulunduğunu” belirtiyor. İstanbul’daki konut sayısının ise 4 milyon 153 bin olduğunu aktarıyor.

DEPREM TEMİNATI VE FARKINDALIK

Gülen, Marmara Bölgesi’nde bulunan 6 milyon 840 bin konutun yüzde 63,43’ünde DASK poliçesi olduğunu söylerken, “İhtiyari deprem teminatı bulunan konut sayısı ise yaklaşık 1 milyon 821 bin” diyor. Ayrıca, bölgedeki ticari işletmelerin yüzde 40’ının da ihtiyari deprem teminatına sahip olduğu belirtiliyor. Bu veriler, isteğe bağlı deprem teminatında gidilmesi gereken önemli yollar olduğunu gösteriyor. Gülen, deprem sorununu sürekli gündemde tutmak gerektiğini ifade ederek, “Deprem zararını azaltmak için bilinçlenmeli ve sahip olduğumuz varlıklarımızı sigorta ile güvence altına almalıyız” diyor. 23 Nisan’daki depremler için Marmara Bölgesi’ndeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirten Gülen, sigorta sektörünün ülkenin daha güvenli bir geleceğine katkı sağlamak için üzerine düşeni yapacağını vurguluyor.