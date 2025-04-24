Marmara Denizi’nde 6.2 Deprem Oldu

DEPREMİN ETKİLERİ

Marmara Denizi’nde dün Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, 13 saniye sürdü ve ardından en büyüğü 5.9 olan toplamda 266 artçı sarsıntı yaşandı. Bu durum, vatandaşlar arasında büyük bir korkuya yol açtı. Geceyi evlerinde geçirmek istemeyen birçok kişi, parklar, camiler ve mesire alanlarına kurdukları çadırlarda sabahlamayı tercih etti. Halkı paniğe sürükleyen bu durum, uzmanların sık sık uyardığı büyük İstanbul depremine dair endişeleri artırdı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bu tür depremleri büyük depremlerden önce görebileceğimizi belirtti. Ercan, “Artçıların iki hafta sürmesini beklerken öğleden önce ve öğleden sonra meydana gelen artçı depremlerle üstündeki gerginliği büyük oranda attı.” dedi. Ercan, “Deprem yaklaşık 25 kilometre ya sürüklendi ya da yeri kırdı.” ifade ederek, “Gidişi normalde doğuya ve batıya olması gerekirken sadece İstanbul’a doğru yöneldi. Şu anda İstanbul’a doğru kayıyor.” şeklinde konuştu.

BÜYÜK DEPREM BEKLENTİSİ

Ercan, Trakya Eskişehir kırığından başlayan depremin Büyükçekmece Çatalca kırığına kadar uzandığına dikkat çekti. Ercan, “Bundan sonra İstanbul’a doğru sürmesini beklemiyorum. Büyük bir dinginliğe erişiyor. Bunun arkasından büyük bir deprem beklentisi içinde değilim.” değerlendirmesini yaptı. Beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin tarih veren Ercan, “Bu beklediğimiz büyük İstanbul depremi değil. Ona daha zamanımız var. Onun için de 2045 ve 2065’ten önce olacağını düşünmüyorum.” diyerek, halkı bilgilendirdi.