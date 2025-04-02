Marmara Denizi’nde Heybeliada’da Müsilaj Yeniden Ortaya Çıktı

İSTANBUL’DA MÜSİLAJ GÖRÜNTÜLERİ

İstanbul’un Heybeli Ada çevresinde uzanan kapsamlı müsilaj, havadan çekilen görüntülerle belgelendi. Marmara Denizi’ndeki kirliliğin en açık örneklerinden biri olan müsilaj, tekrar görünmeye başladı. Önceki aylarda dalgıçlar tarafından su altı görüntüleri alınan müsilaj, bu kez deniz yüzeyinde tespit edildi.

HEYBELİADA’DA KİLOMETRELERCE UZANAN MÜSİLAJ

Kilometrelerce uzanan müsilaj, Heybeli Ada çevresinde havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Müsilajın nitelikleri ve etkileri, deniz çevresindeki kirliliğin ciddiyetini bir kez daha ortaya koyuyor.