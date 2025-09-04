Haberler

Marmara Denizi’nde Yosunlar Toplandı

LODOS ETKİSİYLE YOĞUN YOSUN GÖRÜNTÜSÜ

Marmara Denizi’nde etkili olan lodos nedeniyle Avcılar sahilinde yoğun bir şekilde görülen yosunlar, belediye ekipleri tarafından tırmık ve küreklerle temizleniyor. Görevliler, bir günde yaklaşık 50 ton yosunu toplayarak sahillerin temizlenmesine katkı sağlıyor.

KİRLİLİĞE NEDEN OLUYOR

Haftanın ilk iki günü lodosun etkisiyle denizden kıyıya taşan yosunlar, özellikle Denizköşkler Mahallesi’ndeki belediye plajı ile Ambarlı sahilinde yoğun bir şekilde kendini gösteriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, deniz yüzeyindeki bu yosunları temizlemek için ivedilikle harekete geçiyor.

İki gün boyunca süren çalışmalar neticesinde, dalgaların kıyıya getirdiği yosunlar tırmık ve küreklerle toplanarak torbalara dolduruluyor. Günde ortalama 50 ton yosun toplanmasına karşın dikkat çeken bir durum, deniz yüzeyini saran yosunların hala bulunması. Bu varlık, sahil temizliği adına gereken bir konu olarak öne çıkıyor.

Geleceği Şekillendiren Proje Yarışması Uzatıldı

Samsun'da düzenlenecek 'Geleceğe Yön Veren Kooperatifçilik Fikirleri Proje Yarışması'na katılım süresi, yoğun ilgi nedeniyle 10 Ekim 2025'e kadar uzatıldı ve 90 bin TL ödül verilecek.
Kırtasiye Alışverişi Başladı. 8 Eylül Eğitim Yılı. Veliler Erken Alışveriş Yapıyor. Fiyatlar Müşterileri Memnun Ediyor. Kırtasiyeden Alım Önemli. Sağlıklı Ürünler Tercih Edilmeli

Veliler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için çocuklarının kırtasiye malzemelerini temin etmek üzere market ve kırtasiye dükkanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Fiyatlar sabit kalırken, güvenli ürün seçiminin önemi vurgulanıyor.

