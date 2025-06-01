Marmara Denizi’ndeki Atık Sorunları Büyüyor

ÇEVRE KİRLİLİĞİ TEHDİDİ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Marmara Denizi’ne yapılan deşarjların denizdeki canlı hayatını tehdit ettiğini ifade etti. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Çevre Haftası etkinliğinde konuşan Tecer, artan çevre kirliliğinin global bir sorun haline geldiğini belirtti.

HAVADA KİRLİLİK ARTMAKTA

Tecer, Tekirdağ’da hava kirliliğinin yüksek olduğunu vurguladı ve “Kentlerde ulaşımla, ısınmayla tükettiğimiz enerji atmosfere hava kirliliği olarak yansıyor. Biz de bunu solumak zorunda kalıyoruz. Su kaynaklarımız tehdit altında.” diyerek ciddi sorunlara dikkat çekti. Ayrıca, atıkların insan sağlığına olumsuz etkilerinin son yıllarda artış gösterdiğini aktardı.

PLASTİK ATIKLAR SORUNU

Deniz ve okyanuslarda yaklaşık 150 milyon ton plastik atığın bulunduğunu aktaran Tecer, “Plastikler, günümüzde önemli bir sorun. Deniz canlılarını olumsuz etkiliyor. Denizlerdeki plastik atıklara her yıl 7 milyon ton yeni atık ekleniyor.” ifadeleriyle durumu özetledi. Marmara Denizi çevresindeki 6 şehirde yaşayan 25 milyon insanın bu duruma maruz kaldığını belirterek, kısa süre önce müsilaj sorunu ile karşılaştığımızı ve bunun denizin bir çığlığı olduğunu söyledi.

ETKİNLİKTE GİRDİMLER

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arzu Çebi Topçu da etkinlikte bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından ilkokul öğrencileri şarkılar söyleyerek gösteriler sundu. Öğrenciler ve bazı kurumlar, atıklardan gerçekleştirdikleri geri dönüşüm çalışmalarını sergiledi. Programa Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.