Marmara Depremi, 26 Yıl Anıldı

MARMARA DEPREMİ ANMA ETKİNLİĞİ

Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler, 17 Ağustos 1999’da gerçekleşen felaketin merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde saat 03.02’de dualarla anıldı. Kavaklı Sahili’ndeki Deprem Anıtı önünde düzenlenen anma etkinliği sırasında, saatler felaketin yaşandığı 03.02’yi gösterdiğinde anıta çelenk konuldu. Tören, saygı duruşuyla devam etti ve depremde yaşamını yitirenler için dualar edildi.

BELEDİYE BAŞKANININ AÇIKLAMALARI

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yaptıkları açıklamada, depremin üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen yaşanan acıların hala taze olduğunu ifade etti. Marmara Depremi’nin 6 Şubat depremlerinden en büyük farkının 2009 yılında kurulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) olduğunu belirten Sezer, bunun yanı sıra birçok arama kurtarma ekibinin oluşturulduğuna dikkat çekti.

Sezer, depremlerin ardından yürütülen çalışmalardan çok, öncesinde alınması gereken tedbirlerin önemini vurgulayıp, “Kentsel dönüşüm kavramı Türkiye’nin gündemine girdi. Biz, örneğin 2023 yılında meydana gelen 6 Şubat depremlerinden önce Gölcük merkezde kentsel dönüşüm çalışmalarına başlamıştık. Önümüzdeki yıl bu zamanlarda, projelerin tamamen tamamlanarak vatandaşlarımızın oturacağı noktaya gelmesini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

ETKİNLİĞE KATILIM

Törene, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.