Marmara Depremi, 26 Yıldır Anılıyor

DEPREM ANITINDA ANMA TÖRENİ

Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler, 17 Ağustos 1999’da yaşanan felaketin merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde saat 03.02’de dualarla anıldı. Kavaklı Sahili’ndeki Deprem Anıtı önünde, Marmara Depremi’nin 26’ncı yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen anma etkinliğinde, saatler felaketin yaşandığı 03.02’yi gösterdiğinde anıta çelenk konulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve depremde yaşamını kaybedenler için dua edildi.

BELEDİYE BAŞKANI SEZER’DEN AÇIKLAMALAR

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen acıların hala taze olduğunu ifade etti. Marmara Depremi’nin 6 Şubat depremlerinden en önemli farkının 2009 yılında kurulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) olduğuna dikkat çeken Sezer, bunun yanı sıra yüzlerce arama kurtarma ekibinin kurulduğunu vurguladı. Sezer, deprem sonrasında gerçekleştirilen çalışmalardan ziyade öncesinde alınması gereken tedbirlerin ehemmiyetini vurgulayarak, “Kentsel dönüşüm kavramı Türkiye’nin gündemine girdi. Biz örneğin 2023 yılında meydana gelen 6 Şubat depremlerinden önce Gölcük merkezdeki kentsel dönüşüm çalışmalarına başlamıştık. Şu an önümüzdeki sene bu zamanlarda tamamen vatandaşlarımızın oturacağı noktaya gelecek” diye konuştu.

TÖRENE KATILIM YOĞUN OLDU

Törene, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.