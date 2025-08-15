Marmara Depremi İçin Ciddi Uyarı Yapıldı

DİKKAT ÇEKEN DEPREM TEHLİKESİ

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve Ege ile Marmara bölgesinde hissedilen 6.1 büyüklüğündeki deprem, olası Marmara depremi konusunu yeniden gündeme getiriyor. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği deprem farkındalık söyleşisinde kritik açıklamalar yaptı. Görür, İstanbul ve Marmara Bölgesi’nin bekleyen ciddi tehditlere maruz kaldığını belirtti.

KUZEY ANADOLU FAYI’NA DİKKAT

Görür, Kuzey Anadolu Fayı’nın dünyanın en fazla deprem üreten fay hatlarından biri olduğunu vurguladı. Bu fay nerede kırılırsa bir sonraki deprem için batısını hedef haline getiriyor. “1999’da Kocaeli’nde kırıldı, batısında biz varız. İstanbul’da en az 7.2 büyüklüğünde deprem olma olasılığı çok yüksek” dedi.

MARMARA’NIN DEPREM ÜRETME SÜRESİ DOLDU

Prof. Dr. Naci Görür, fay hattının 250 yılda bir büyük deprem ürettiğini hatırlattı ve en son 1766’da meydana gelen büyük depremin ardından 250 yıl geçtiğini ifade etti. “Marmara’nın deprem üretme süresi doldu. İstediğiniz kadar dua edin, bu mekanizmayı durduramazsınız. Deprem doğanın değişmez yasalarıyla meydana gelir” diye ekledi.

AVRUPA YAKASI’NDA BÜYÜK YIKIM OLACAK

Görür, yaşanacak depremde en büyük yıkımın Avrupa Yakası’nda görüleceğini belirtti. “Asya Yakası’nda da bazı bölgelerde deprem şiddeti yüksek hissedilecek. Yaklaşık 8-9 şiddetinde bir depremle karşılaşmamız kesin. 9 şiddetindeki depremde en sağlam binalar bile zarar görür” dedi. Avrupa yakasında deniz kıyısında oturanların manzaradan keyif aldığını ancak olası depremde ivme ve yıkım riskinin çok daha yüksek olduğunu vurguladı.