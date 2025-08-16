Marmara Depremi’nden Ses Dönüşümü Yapıldı

TÜRKİYE’DE DEPREM HAFIZASI CANLANIYOR

17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen 7.4 büyüklüğündeki ‘Marmara Depremi’nin titreşim frekansları, Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Hamdullah Livaoğlu tarafından ses haline getirildi. Livaoğlu, “Toplumsal hafızayı tekrar canlandırmak adına 26 yıl önceki bu yıkıcı deprem işitilebilir ses formuna dönüştürüldü” şeklinde açıklama yaptı. Bu yıkıcı depremin etkisi, 17 bin 480 kişinin yaşamını yitirmesi ve 43 bin 953 kişinin yaralanmasıyla kendini gösterdi.

DEPREMİN SESİ VE FREKANSLARI

Kocaeli’de meydana gelen ve 45 saniye süren Gölcük merkezli bu deprem, 26. yıl dönümünde tekrar gündeme geldi. Dr. Hamdullah Livaoğlu, bu yıl dönümünde yaptığı açıklamada, “Dijitalleşmenin hızla yükseldiği milenyum çağına girerken Türkiye, 17 Ağustos 1999’da büyük bir deprem ile sarsıldı. Yıkım ve can kayıplarımızın olduğu bu felaket, Türkiye’nin acılardan ders çıkartmasına sebep oldu” dedi. Deprem mühendisliği ve sismoloji alanında önemli ilerlemeler kaydeden Türkiye, gelecekteki felaketlere karşı daha hazırlıklı olmayı hedefliyor.

TİTREŞİM FREKANSLARI NEDİR?

Dr. Livaoğlu, seslerin deprem olgusundan nasıl oluştuğunu da ele aldı. “Depremin sesi yoktur, titreşim frekansları karakterize edilir ve işitilebilir hale dönüştürülür. Deprem ses fenomeni, sismolojide nicel bir ölçüt olmayıp, odaktan yayılan ve yer küreyi sarsan sismik dalgaların zemine ulaşmasının farklı bir biçimde tezahürüdür” ifadesini kullandı. Bu çalışma, toplumun depremle ilgili hafızasını canlı tutmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.