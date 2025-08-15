Haberler

Marmara Depremi’ni Anmak Duygusal Anlar Yarattı

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Düzce’de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi anımsatıldığında vatandaşlar duygusal anlar geçirdi. Düzce Belediyesinin verdiği bilgiye göre, depremin 26. yılı dolayısıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından bir sosyal farkındalık deneyi gerçekleştirildi. Bu bağlamda, Anıtpark Meydanı’nda yürüyüş yapan ailelerden, depremin süresi olan 45 saniye boyunca birbirlerinin gözlerine bakmaları istendi. Deney esnasında “Sizce 45 saniye uzun bir süre mi?” ve “Sevdiğiniz kişiyle son 45 saniyeniz olduğunu bilseydiniz, ona ne söylerdiniz?” gibi sorular soruldu.

KATILIMCILAR BİR ARAYA GELDİ

Marmara Depremi’ni anımsayan halk, bu anlarda gözyaşlarına hâkim olamayarak birbirlerine sarıldı. Sosyal farkındalık deneyinin sonunda katılımcılara, AFAD ve Düzce Belediyesi tarafından hazırlanan, acil durumlarda kullanılacak malzemeleri içeren deprem çantası hediye edildi. Bu uygulama, deprem bilincinin artırılması ve insanların birbirleriyle olan bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

