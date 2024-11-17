marmara-depremine-dair-fosil-bulundu

DENİZ FOSİLLERİ TEDBİR ALMAK İÇİN İP UÇLARI SUNUYOR

İstanbul’un merkezinde gerçekleştirilen bir binanın hafriyat çalışması sırasında, yaklaşık 10 milyon yıl öncesine ait miyosen dönemine ait bir deniz minaresi fosili bulundu. Bu buluntu, olası büyük Marmara depremini anlamak açısından önemli bilgiler sunuyor.

JELOG TANIMLARI VE HASSAS BÖLGELER

Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul’un deprem riski taşıyan alanlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Üşümezsoy, “Depreme karşı İstanbul’un en zayıf bölgesini miyosen dönemine ait 10 milyon yaşlı deniz fosili tabakalar oluşturuyor” ifadesini kullandı. Bu açıklamalar, gelecekteki olası depremlere karşı alınacak önlemler açısından önemli bir temel oluşturuyor.