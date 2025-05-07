Marmara Depremleri Enerji Boşaltıyor

DEPREM RAPORU: ENERJİ BOŞALTIMI YÜZDE 12

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) akademisyenleri tarafından 23 Nisan’da Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremle ilgili hazırlanan ön rapora göre, bu deprem ve sonrasında meydana gelen artçı sarsıntılar, bölgede biriken enerjinin sadece yüzde 12’sini boşaltıyor. İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral’ın koordinasyonunda, çeşitli akademisyenlerden oluşan Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM) Grubu tarafından yaratılan raporda, “23 Nisan 2025 Orta Marmara Sırtı Depremi (Mw 6,2: 12.49 – 26 km Silivri Güneyi)” başlığı altında, depremin detaylarına yer veriliyor.

DEPREMİN KAYNAĞI VE ARTÇI SARSINTILAR

23 Nisan 2025 tarihinde, saat 12.49’da Marmara Denizi’nin orta kesiminde, 13 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem yaklaşık 13 saniye sürdü. Deprem, 26 Eylül 2019’da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki Silivri depreminin yaklaşık 5 kilometre güneyinde tetiklenirken, depremden sonra 25 Nisan itibarıyla bölgede 291’den fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Bu artçı depremler, ana fayın kuzeyinde 40 kilometre uzunluğunda ve 12 kilometre genişliğinde bir alan içinde yoğunlaştı. Özellikle Kumburgaz Havzası ile ikincil fay hatlarında kümelenen sarsıntılardan bazıları 30 kilometre derinliğe kadar indi. 1766’dan bu yana biriken sismik gerilimin yaklaşık yüzde 12’sinin bu depremle boşaldığı değerlendiriliyor.

IVME GÖSTERGELERİ VE HAZIRLIK DÜZEYİ

Rapor, depremle ilgili ivme verilerine de yer verdi. Marmara Bölgesi’nde en yüksek ivme değeri, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde ölçüldü. 200 kilometre yarıçaplı alanda kaydedilen başka yüksek ivme değerleri ise Sazlıbosna Barajı’nda 0,16 g, Marmara Ereğlisi sahilinde 0,1 g ve Arnavutköy’de 0,1 g olarak belirlendi. Zemin özellikleri, topoğrafya ve jeolojik yapı ile ivme değerleri arasındaki uyumun yüzde 65’in altında kaldığı, bu durumda yeni nesil dinamik azalım modellerine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Kumburgaz Fayı’na dair yapılan analizlerde, 1766’dan bu yana biriken 3,7 metrelik atımın yalnızca 0,3 metresinin bu depremle boşaldığı vurgulandı.

GEÇMİŞ DEPREMLER VE GELECEK RİSKLERİ

MATAM Müdürü Prof. Dr. Cenk Yaltırak, depremin Kumburgaz segmentinin yalnızca 20 kilometrelik kısmında gerçekleştiğini belirtti. Yaltırak, “Fayın yalnızca küçük bölümünde yaklaşık 30 santimetrelik bir hareket yaşandı. Fayın büyük kısmı hala yerinde duruyor.” şeklinde konuştu. Ayrıca, tarihsel yangınlardan örnekler vererek, çoklu kırılmaların anlaşılır hale geldiğini anlattı. Yaltırak, 1999 İzmit depremine atıfta bulunarak, “Bu tür ardışık kırılmaların Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinde de görüldüğünü” ifade etti.

HALKIN DEPREM ALGISI VE GEREKEN ÖNLEMLER

Prof. Dr. Yaltırak, depremlerle ilgili yanlış algıların yayıldığını ve toplumun depremler konusunda doğru bilgiye ulaşmasında bir engel olduğunu belirtti. “İnsanlar gerçekleri konuşanlara değil, kendilerini rahatlatanlara inanıyor.” diyen Yaltırak, bu durumun bilimden uzaklaşma hali olduğunu kaydetti. Deprem risk yönetimi meselesine dikkat çekerek, toplumun en büyük riski tanımlayıp buna göre kentsel dönüşüm planlaması gerektiğini vurguladı. “Biz, 7,8 büyüklüğündeki depremin korku yaratmak için değil, gerçek mühendislik hesaplarıyla ortaya konduğunu belirtiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, deprem riski ve toplum güvenliği konularında farkındalığı artırmayı hedefliyor.