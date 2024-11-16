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Marmara Diplomasi Forumu’nda Gençlik Vurgusu

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GENÇLERİN KATILIMIYLA DÜZENLENEN FORUM

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, gençlerin küresel ve bölgesel konuları ele aldığı Marmara Diplomasi Forumu’na katıldığını duyurdu. Bu forum, gençlerin sorunlara çözüm bulma çabası içinde bulundukları bir platform olarak öne çıkıyor.

ETKİNLİĞİN AMACI VE ÖNEMİ

Fidan, “Antalya Diplomasi Forumu’ndan ilham alınarak düzenlenen ve müzakerelerin 3 dilde yapıldığı bu etkinlik; gençlerimizin araştırma, müzakere, eleştirel düşünme ve liderlik kabiliyetlerini geliştirmeleri açısından büyük önem taşıyor” ifadesini kullanarak, etkinliğin gençler üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yaptı. Gençlerin bu tür platformlarda yer almasının, toplumsal duyarlılığı artırma ve gelecekteki liderlik becerilerini geliştirmede kritik bir rol oynadığını belirtti.

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