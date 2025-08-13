Marmara Fay Tehlike Merkezi Açıldı

MARMARA AKTİF FAY TEHLİKE VE RİSK MERKEZİ AÇILDI

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle oluşturulan Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM), Marmara Bölgesi ve Türkiye’deki aktif fayların tehlike ve risklerini bilimsel olarak araştırmayı ve toplum yararına doğru, güvenilir veriler üretmeyi hedefliyor. Ocak 2024’te imzalanan protokol ile hayata geçirilen MATAM, başta Marmara Bölgesi olmak üzere Türkiye’deki aktif faylarla ilgili veri üretmeyi ve kapsamlı bilimsel çalışmalar yapmayı amaçlıyor. Merkez, günümüz teknolojileri ve yapay zeka desteğiyle deprem çalışmaları yürütüyor ve farklı disiplinlerden akademisyenleri bir araya getiriyor.

MERKEZİN STRATEJİK DEĞERİ VE GELECEĞİ

İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde yer alan yeni bina açılışında konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, “Afetlere karşı en güçlü güvencenin bilim olduğu” vurgusunu yaparak merak edilen konuların multidisipliner yaklaşımlarla ele alınacağını belirtti. Merkezde üretilecek bilgilerin ve teknolojilerin, hem Marmara Bölgesi hem de dünya için stratejik bir değer taşıyacağını söyleyen Mandal, bu iş birliğinin gelecekte daha dirençli bir toplum oluşturma yolunda büyük bir adım olduğuna inandığını dile getirdi.

İŞ BANKASI’NDAN DEĞERLİ DESTEK

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, Türkiye’nin aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde yer aldığını ve 6 Şubat’taki depremlerden sonra kurumun 10 milyar TL’lik yardım paketiyle destek sağladığını belirtti. Deprem öncesinde ve sırasında can kaybını önlemek adına yapılacak çalışmalara vurgu yapan Sözen, merkezin modern bir laboratuvar ve yeni cihazlarla donatılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, bu projede yer almanın depremlerde olası can ve mal kaybını önlemek açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

VERİ GÖRSELİ İLE BİLGİ AKIŞI

Prof. Dr. Cenk Yaltırak, depremlerden kaybedilen can sayısına işaret ederek, kurumsal yapılar altında bilimsel araştırmaların gerekliliğini vurguladı. MATAM’ın veri ve bilgiyi görselleştirme yeteneği sayesinde fayların stres birikimi üzerine yapılan çalışmalara yönlendireceğini belirtti. Yaltırak, “Bir fayın üzerinde stres biriktiğine dair bilgiler, üç boyutlu fay haritalarıyla daha iyi anlaşılacak” dedi. Ayrıca, MATAM’ın amacının doğru bilgi ve veri sağlamak olduğu, çünkü inşaat mühendislerinin bina tasarlarken bu verilere ihtiyaç duyduğunu aktardı.

MATAM’DA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

MATAM, çeşitli alanlarda yürüttüğü projelerle aktif fayların yeniden haritalanması üzerinde çalışıyor. Büyük veri ve makine öğrenmesi kullanarak sürekli güncellenen tehlike katmanları üretimi gerçekleştiriyor. Ayrıca, bina-ölçekli yer hareketi ve davranış analizi ile deprem anındaki bina davranışını gerçek verilerle izlemek için sensör ağları kuruyor. Deniz ve kara ölçüm altyapısını entegre ederek fay geometrisini anlamayı kolaylaştırmayı hedefliyor. Aynı zamanda kamuya açık bilim iletişimi sağlama amacıyla teknik çıktıları sadeleştirip geniş bir kitleye ulaştırmayı planlıyor.

MATAM, tüm bu çalışmalarla Marmara Bölgesi’ndeki deprem riskini azaltmayı ve gelecekte daha güvenli bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor.