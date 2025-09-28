Marmara Kıyılarında 1,6 Milyon Kişi Yüksek Riskte

MARMARA DENİZİ’NDE YÜKSEK RİSK ALTINDAKİ NÜFUS

Marmara Denizi’nde gerçekleştirilen araştırma, fırtına, kıyı erozyonu ve deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle kıyılarda yaşayan yaklaşık 1,6 milyon insanın bir yüksek risk altında olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, alınacak önlemlerin ekonomik ve sosyal krizleri önleyebileceğini ifade ediyor. İklim değişikliğinin etkileri üzerine İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Büyüksalih ve diğer uluslararası araştırmacıların katkılarıyla yapılan araştırma, Marmara Denizi kıyılarının iklim değişikliği karşısındaki kırılganlığını detaylandırıyor. Araştırma, “Journal of Coastal Conservation” dergisinde geçen ay yayımlandı.

KIIYILARIN RİSK DURUMU

Araştırmaya göre, bölgede fırtına, erozyon ve deniz seviyesi yükselmesi nedeniyle yaşanabilecek ciddi kayıplar söz konusu. Marmara Denizi kıyılarında yaşayan yaklaşık 1,6 milyon kişi yüksek risk altında bulunurken, kıyı şeridinin yüzde 60’ı orta riskli, yüzde 12’si ise yüksek riskli olarak değerlendirilmiş. İstanbul’un doğu kıyıları, Yalova’nın kuzeyi, Kocaeli’nin güneyi, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale’nin bazı kesimleri en fazla tehlike altında olan bölgeler arasında yer alıyor. Kocaeli yüzde 26,5, Yalova yüzde 18,4 ve Bursa yüzde 18,2 yüksek riskli nüfus oranıyla öne çıkarken, İstanbul’da Marmara Denizi kıyısında yaşayan nüfusun yüzde 12,2’si yüksek risk altında. Çanakkale yüzde 11,1 ve Balıkesir yüzde 10,1 gibi daha düşük risk oranlarını taşıyor.

BÖLGESEL KIRMIZI PLANLARA İHTİYACININ VURGUSU

İstanbul’un doğu kıyılarında deniz seviyesinin yükselmesi ve fırtınalar nedeniyle kıyı taşkınları yerleşim alanlarını etkileyebilirken, Yalova’nın kuzeyindeki erozyon doğal habitatları tehdit ediyor. Kocaeli’nin güneyindeki sanayi yoğunluğu ve nüfus baskısı, fırtına ve taşkın risklerini artırıyor. Bursa, Balıkesir ve Çanakkale’deki erozyonun hızlanması ve toprak kaybı da dikkat çekiyor. Tekirdağ ve Çanakkale Boğazı çevresindeki kıyılar ise daha korunaklı yapılarla, diğer bölgelerden daha düşük risk taşıyor. Araştırma, Marmara Bölgesi’ndeki her kıyı kentinin özel uyum ve koruma planlarına ihtiyacı olduğunu vurguluyor.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) farklı emisyon senaryolarını ele alan çalışmanın sonuçları, düşük ve orta emisyon senaryolarında riskin günümüzdeki seviyelerde kalabileceğini, ancak yüksek emisyon senaryolarında kırılganlığın artabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, uzun vadede daha şiddetli fırtınalar ve ani deniz seviyesi yükselmeleri nedeniyle risklerin artabileceğini belirtiyor. Marmara kıyılarındaki iklim krizinin etkileri ise şimdiden görülebiliyor.

Prof. Dr. Cem Gazioğlu, Marmara Denizi kıyılarının, iklim değişikliği, deniz seviyesi yükselmesi ve kıyı erozyonu gibi faktörler karşısında giderek daha savunmasız hale geldiğini belirtiyor. “Kıyılar savunmasız, riskler büyüyor, çözüm ekolojik ve bütüncül bakışta.” şeklinde açıklama yapıyor. Gazioğlu, deniz çayırları, sulak alanlar ve kıyı ormanları gibi habitatların korunmasının ve bütünleşik kıyı yönetiminin, bölgenin direncinin artırılmasında kritik önem taşıdığını vurguluyor. Ayrıca alınacak önlemlerin, gelecekte oluşabilecek felaketleri önleyebileceğinin altını çiziyor.