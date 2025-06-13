Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Sergisi Açıldı

SERGİ AÇILIŞI SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin yıl boyunca ürettikleri geleneksel sanat eserlerinden oluşan sergi, sanatseverlerle buluşma fırsatı yakaladı. Türk İslam Sanatları Tarihi Ana Bilim Dalı kapsamında eğitim alan öğrenciler, hüsnühat, ebru, çini, hendesi tezyinat ve cami tezyinatı gibi alanlarda geliştirdikleri yeteneklerini sergiledikleri eserlerle gösterdi.

SANATIN GÖRÜNÜR KILINDIĞI BİR ALAN

Açılış etkinliğinde konuşan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Sefa Üstün, Türk İslam sanatları tarihinin ilahiyat fakültelerinin önemli ve temel bölümlerinden biri olduğunu ifade etti. Dekan Üstün, “Kitabi bilgiler bu sanatlarla görünür hale geliyor” diyerek sergide emeği geçen herkese teşekkür etti. 20 Haziran’a kadar açık kalacak olan sergi, öğrencilere uygulamalı eğitimde elde ettikleri kazanımları paylaşma ve İslam sanatının estetik mirasını tanıtma imkanı sağlıyor.