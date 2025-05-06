Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Kongresi Sona Erdi

ULUSLARARASI MARMARA LİSANSÜSTÜ İLETİŞİM ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ SONUÇLANDI

Marmara Üniversitesi (MÜ) İletişim Fakültesi tarafından, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında, “Adil ve Etkili Bir İletişim Düzeni Arayışı: Mukavemet, Dekolonizasyon ve Enformasyon Ekosistemi” temasıyla düzenlenen “Uluslararası Marmara Lisansüstü İletişim Öğrencileri Kongresi-4” başarıyla sona erdi. Göztepe Yerleşkesi’nden gerçekleştirilen kongrenin final gününde, Dr. Büşra Tosun Durmuş’un moderatörlüğünde “Sömürgecilik, Avrupamerkezcilik ve Batıdışılaşma” başlıklı oturum yapıldı. Durmuş, oturumda Batı medeniyetinin temelini atan iki önemli figür olan Alexis de Tocqueville ve Francisco de Vitoria’ya dikkat çekti. Marmara Üniversitesi doktora öğrencisi Esma Betül Acar, “Ruh Sağlığı Çalışmalarında Avrupamerkezci Paradigmaya Karşı Yeniden İnşacı Tavır: Malik Bedri Örneği” konulu sunumunda ruh sağlığı çalışmalarının tarafsız ve evrensel bir biçimde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

KAMUSAL ALANIN YAPISINI İRDELEMEK

Marmara Üniversitesi doktora öğrencisi Şirvan Önce Çolak, “Batılılaşma Çerçevesinde Doğu ve Batı Literatüründe Kamusal Alan Tartışmaları” başlıklı konuşmasında, “kamusal alan” kavramının Batı merkezli geçişine ve bu kavramın Batı dışındaki toplumlarda nasıl değerlendirildiğine ilişkin tespitlerde bulundu. Doğu ve Batı’nın yalnızca coğrafi bir ayrım olmadığını ifade eden Çolak, “Aslında tarihsel bir yarış ve iki ayrı dünya görüşünü simgeliyor. Doğu-Batı ayrımına kamusal alan çerçevesinde bakıldığında ‘Doğu kamusallığı’ ve ‘Batı kamusallığı’ olarak ayırabiliriz. Kamusal alan kavramı aslında Batı toplumları incelenerek ortaya atılmış bir kavram ve Doğu’da birebir karşılığı yok.” şeklinde değerlendirdi. Çolak, Batı kamusallığının daha analitik bir yapı sergilediğini, Doğu kamusallığının ise estetik bir yön taşıdığını belirtti.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE STRATEJİLERİ

Kongrenin ikinci gününde, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Süheyla Nil Mustafa’nın moderatörlüğündeki oturumda, “Dijitalleşme, Dezenformasyon ve Veri Sömürgeciliği” başlığı altında dijital çağın getirdiği enformasyon ekosistemindeki değişimler ele alındı. İstinye Üniversitesi doktora öğrencisi Zuhal Sönmezer, “Enformasyon Ekosisteminde Dezenformasyon ve Çözüm Arayışları” konulu sunumunda dezenformasyonun toplumsal ve bireysel düzeyde yarattığı etkileri aktardı. Dijital ortamda daha sağlıklı bir iletişim ortamı oluşturmak amacıyla çözüm önerileri geliştirdiklerini söyleyen Sönmezer, “Dijitalleşme, dezenformasyonun yayıldığı krizi artırdı” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

DİJİTAL İLETİŞİM VE YEPYENİ İMKANLAR

Kongrenin final oturumunda, Marmara Üniversitesi Araştırma Görevlisi Oğuz Gülleb’in moderatörlüğünde “Dijital İletişim, Manipülasyon ve Yapay Zeka” başlığı üzerinde duruldu. İstanbul Kent Üniversitesi Araştırma Görevlisi Eylul Buse Bülbül, “Dijital Dünyada Manipülasyonun Yeni Boyutu: DeepFake” konusunu ele aldı. Bülbül, enformasyonun tarihsel gelişimi ve dijital teknolojilerin etkileriyle değişen yapı hakkında bilgiler verdi.

KAPANIŞ OTURUMU YAPILDI

Kongrenin kapanış oturumunda, eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, “Türkiye ve Orta Doğu Tarihini Yeniden Düşünmek” başlığı altında tarihsel bilgi ile iletişim bilimleri arasındaki etkileşimi değerlendirdi. Her milli devletin yeni bir resmi tarih oluşturma çabalarını vurgulayan Çetinsaya, “Bizdeki sorun, 100 yıla geldik hala bu tarihsel süreçleri anlama ve yorumlama konusunu çözemedik” dedi. İki gün süren etkinlikte, 10 farklı üniversiteden 27 araştırmacı, 25 bildiri sundu. Ajansın stantlarında, öğrencilere staj programları tanıtıldı ve yayınlar hakkında bilgi verildi.