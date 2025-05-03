Marmara Üniversitesi Kongre Düzenliyor

KONGRE TARİHİ VE TEMASI

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, 5-6 Mayıs tarihleri arasında “Uluslararası Marmara Lisansüstü İletişim Öğrencileri Kongresi-4” düzenliyor. Bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilecek olan kongrenin teması, “Adil ve Etkili Bir İletişim Düzeni Arayışı: Mukavemet, Dekolonizasyon ve Enformasyon Ekosistemi” olarak belirlenmiş. Kongre, üniversitenin Göztepe Yerleşkesi’nde yapılacak ve açılışı 5 Mayıs’ta gerçekleşecek. Kongre boyunca, farklı ülkelerden ve üniversitelerden gelen 27 öğrenci bildiri sunacak.

OTURUM BAŞLIKLARI VE İÇERİKLERİ

Kongrede, “Sömürgecilik, Sinema ve Temsil”, “Sinema, Self Oryantalizm ve Sömürgeci İmge”, “Dijitalleşme, Aktivizm, Savaş ve Temsil”, “Sömürgecilik, Avrupamerkezcilik ve Batıdışılaşma”, “Dijitalleşme, Dezenformasyon ve Veri Sömürgeciliği” ve “Dijital İletişim, Manipülasyon ve Yapay Zeka” başlıklı oturumlarda öğrenciler, adil ve etkili bir iletişim düzeninin önündeki sorunları ve önerileri tartışacak. Bu oturumlarda sunulacak bildiriler, güncel iletişim meselelerine ışık tutmayı amaçlıyor.

KONFERANS KAPANIŞI VE SUNUMLAR

Kongrenin kapanış oturumunda, Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya “Türkiye ve Orta Doğu Tarihini Yeniden Düşünmek” başlıklı bir sunum yapacak. Ayrıca, North Carolina Üniversitesi-Chapel Hill’den Prof. Dr. Cemil Aydın ise “Sömürgecilik Sonrası Dünyanın Kayıp Geleceği” konusunu ele alacak. Bu sunumlar, katılımcılara kapsamlı bir bakış açısı sunarak kongrenin genel temasını pekiştirecek.

KONGRE BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

Kongre Başkanı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Babacan, yaptığı açıklamada, Batı egemenliğindeki iletişim düzeninin, dünyadaki eşitsizlikleri artırdığını ifade etti. Gazze soykırımı ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi insanlık dramlarının yaşandığı bu dönemde adil ve etkili bir iletişim düzenine duyulan ihtiyacın artığını belirten Babacan, kongreyle hem bu önemli konuya dikkati çekmeyi, hem de geleceğin akademisyenleri olacak öğrencilerin akademik çalışmalarına destek vermeyi hedeflediklerini vurguladı.