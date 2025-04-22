Marmara Üniversitesi’nde Kamu Diplomasisi Sempozyumu

KAMU DİPLMASİSİNDE YENİ BİR ETKİNLİK

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, 24-25 Nisan tarihlerinde “1. Kamu Diplomasisi Sempozyumu”na ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının desteklediği bu sempozyum, “Dönüşüm Çağında Kamu Diplomasisi ve Türkiye” temasıyla Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi’nde gerçekleştiriliyor. Türkiye’de kamu diplomasisi alanında bir ilk olacak sempozyum, uzman akademisyenleri bir araya getirme amacı taşıyor. Etkinlik sırasında kültürel diplomasi, uluslararası yayıncılık, diaspora diplomasisi ve dijital diplomasi gibi çeşitli meseleler ele alınacak ve alandaki güncel gelişmeler tartışılacak.

AÇILIŞ KONUŞMASI VE PANELLER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un açılış konuşmasıyla başlayacak olan sempozyumun ilk gününde, Türkiye’nin kamu diplomasisi uygulayıcı kurumlarının yöneticilerinin katılacağı “Türkiye Kamu Diplomasisi Panoraması” başlıklı iki açılış paneli düzenlenecek. Dr. İbrahim Üzümcü Kültür Merkezi’nde yapılacak bu panellerin ilki, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Özkır’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Oturumda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Doç. Dr. Oğuz Güner, Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan, TRT Haber Kanal Koordinatörü Mücahid Eker ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı Murat Kazancı, Türkiye’nin kamu diplomasisi hakkında görüşlerini paylaşacak. İkinci oturum ise Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Bu oturumda, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Cahit Şenel, Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çiçek ve Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürlüğü Dijital ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı Dr. Can Öztaş, katılımcılarla bilgi alışverişinde bulunacak.

Sempozyum boyunca 25 Nisan Cuma günü akademik tebliğ sunumları yapılacak, “Entelektüeller Oturumu” olarak adlandırılan bölümde davetli konuşmacılar yer alacak. Toplamda 11 oturumun düzenleneceği etkinlikte, 13 oturumda 60 tebliğ sunulacak. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Samet Kavoğlu, sempozyum hakkında yaptığı açıklamada, “21. yüzyılın ilk çeyreğinde Türkiye’de kamu diplomasisi uygulamaları nitelik ve nicelik olarak gelişim gösterirken, akademik camianın da farklı disiplinlerden beslenen önemli bir literatür oluşturduğunu” belirtti. Kavoğlu, gelişim aşamasında kamu diplomasisi alanındaki profesyonellerin bir araya geleceği bir platform oluşturmanın önemine vurgu yaptı ve bu yılki katılımcı sayısının ve profilinin yüksek olmasının bu düşünceyi desteklediğini ifade etti. Sempozyumda, kamu diplomasisi uygulayıcı kurum temsilcilerinin sunumlarıyla başlayarak iki gün sürecek etkinlikte 60 akademisyen, uzman ve araştırmacının tebliğ sunacağı belirtildi. Sempozyum konuları, açık kaynak olarak yayımlanacak özet bildiri kitabıyla ilgililere sunulacak. Ayrıca, etkinlik Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinin sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebiliyor.