Marmara Üniversitesi’ne Yeni Rektör Atandı

REKTÖR ATAMALARI VE YENİ GÖREVİ

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne Profesör Doktor Mehmet Emin Okur’un atandığı duyuruldu. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlarda, üniversitelere yönelik yeni rektör atamaları gerçekleştirildi. Bu kararlar doğrultusunda, Marmara Üniversitesi’nin rektörü değişmiş oldu.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NDE GÖREV DEVAMI

Aynı zamanda, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne mevcut rektör Profesör Doktor Naci İnci’nin yeniden atandığı bilgisi de Resmi Gazete’de yer aldı. Bu kapsamda üç üniversiteye daha rektör ataması gerçekleştirildi.

DİĞER ATAMALAR

Kararlara göre, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü’ne Profesör Doktor Adem Aslan, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü’ne Profesör Doktor Çavlan Çiftçi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Profesör Doktor Selim Karahasanoğlu atandı. Bu atamalar, akademik yapıya önemli katkılar sağlayacak.