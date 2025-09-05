Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Okur

ATAMA VE GÖREV TANIMI

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü için Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı. Bu atama kararlarının ardından, birçok kişi Prof. Dr. Okur’un kimliği, akademik geçmişi ve uzmanlık alanları hakkında bilgi edinmek istiyor. Vatandaşlar, “Prof. Dr. Mehmet Emin Okur kimdir, kaç yaşında, nereli ve branşı nedir?” sorularını araştırmaya başladı.

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, 1970 yılında İstanbul’da dünyaya geldi ve eğitim hayatına Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nde başladı. 1992 yılında lisans eğitimini tamamlayan Okur, 1995 yılında Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans, 2001 yılında doktora derecesini alarak akademik kariyerine yön verdi. 1993 yılından itibaren Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nde görev yapıyor. 2016 yılında doçent, 2021 yılında ise profesör unvanını aldı. Ayrıca, 2018-2021 döneminde MÜSEM Müdürlüğü görevini üstlendi ve Eylül 2024 itibarıyla Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı oldu.

ARAŞTIRMA VE YAYINLAR

Okur, akademik kimliğiyle birlikte yönetim, insan kaynakları, strateji ve endüstri ilişkileri dersleri vermektedir. 60’tan fazla lisansüstü tez yönetmiş, uluslararası düzeyde kitap ve makalelerle bilim dünyasına önemli katkılar sunmuştur. Yönetim ve organizasyon alanındaki bilgi birikimini üniversite ortamında ve geniş akademik topluluk içinde aktarmaktadır.

SEKTÖREL DENEYİM VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

Prof. Dr. Okur, akademik çalışmalarının yanı sıra reel sektörde de aktif bir rol üstlenmiştir. Yönetim danışmanlıkları, yönetim kurulu üyelikleri ve yönetici geliştirme faaliyetleri ile iş dünyasında etkili olmuştur. Bu çalışmalarıyla hem akademi hem de iş dünyası arasında köprü kurmuştur. Toplumsal sorumluluk bilinciyle birçok vakıf ve dernekte de görev almış, 2011-2013 yıllarında SETA’da ve 2019’dan itibaren İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı (İBA) ile İş ve Meslek Danışmanları Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Ayrıca, 2013 yılından beri Association of Information Technology ve Turing üyeliklerini sürdürmektedir.

KİŞİSEL HAYATI

Prof. Dr. Mehmet Emin Okur, akademik birikimi, reel sektöre kattığı vizyonu ve toplumsal sorumluluk alanındaki çalışmaları ile bilim, iş dünyası ve toplumu buluşturan güçlü bir liderdir. İlham verici kişiliğiyle yoluna devam eden Okur, evli ve dört çocuk babasıdır.