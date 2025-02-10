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Marmara’ya Kar Yağışı Beklentisi Yüksek

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YENİ SOĞUMA DALGASI VE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Marmara bölgesinde Pazartesi gecesi ve Salı günü itibarıyla yüzde 90 ihtimalle yeni bir soğuma dalgası ile kar yağışının gerçekleşmesi bekleniyor. Meteorolojik kaynaklardan gelen bilgilere göre, hafta boyunca yağışların sürmesi ve havaların yeniden soğuması muhtemel. Şubat ayının sonuna kadar bölgedeki vatandaşların güneşe ve sıcak havaya hasret kalması olabiliyor.

HAVA ŞARTLARINDA ANI DÖNÜŞÜM

Bugün hava şartlarında ani bir dönüşüm yaşanması planlanıyor. İstanbul’da yağışların, Perşembe gününün ilk saatlerine kadar aralıklı bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Pazartesi gecesi beklenen mini soğuma sonrası Salı günü, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı ihtimali bulunuyor. Gökhan Günerler’in yaptığı açıklamalara göre, Çarşamba günü il genelinde yağışların zamanla kar yerine yağmura dönüşmesi öngörülüyor.

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