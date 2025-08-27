Marmara’ya Sert Rüzgâr Ve Sağanak Yağış Geliyor

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Ağustos Çarşamba günü için hava durumu tahminlerini yayınladı. Ülkenin kuzeydoğu kesimleri ve Akdeniz Bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava ile geçecek. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Toroslar kesimi, Hatay kıyıları ve Denizli’nin güney kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava daha çok az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıkları Türkiye genelinde değişiklik gösterecek, güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde sıcaklıklar, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında kalacak. Rüzgar ise genel olarak kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek. Özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40-60 km hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

ÖNEMLİ UYARILAR

MGM, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında etkili olacak kuvvetli rüzgâra karşı vatandaşları uyarıyor ve yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara’nın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği öngörülüyor.

Çanakkale 30°C – parçalı ve az bulutlu

Edirne 31°C – parçalı ve az bulutlu

İstanbul 28°C – parçalı ve az bulutlu

Kırklareli 28°C – parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi’nin az bulutlu ve açık bir hava ile geçmesi bekleniyor; ancak güney ve iç kesimlerde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava görülecek. Denizli’nin güney kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin ediliyor. Rüzgar bu bölgenin kuzey kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) şekilde esecek.

Afyonkarahisar 29°C – parçalı ve az bulutlu

Denizli 36°C – parçalı, yer yer çok bulutlu; öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir 34°C – az bulutlu ve açık

Manisa 34°C – parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesi, parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu olacağı belirtiliyor. Toroslar kesimi ile Hatay kıyılarında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Adana 36°C – parçalı ve az bulutlu

Antalya 32°C – parçalı ve az bulutlu

Hatay 32°C – parçalı, yer yer çok bulutlu; kıyı kesimlerinde yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

Isparta 34°C – parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu’nun az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Ankara 30°C – az bulutlu ve açık

Çankırı 31°C – az bulutlu ve açık

Eskişehir 31°C – az bulutlu ve açık

Konya 30°C – az bulutlu ve açık

BATIT KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz’in parçalı ve az bulutlu bir hava ile geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu 29°C – parçalı ve az bulutlu

Düzce 29°C – parçalı ve az bulutlu

Sinop 29°C – parçalı ve az bulutlu

Zonguldak 26°C – parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Orta ve Doğu Karadeniz’in parçalı ve az bulutlu geçeceği, doğusunun yer yer çok bulutlu olacağı, ayrıca Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği ifade ediliyor.

Amasya 29°C – parçalı ve az bulutlu

Samsun 27°C – parçalı ve az bulutlu

Tokat 31°C – parçalı ve az bulutlu

Trabzon 25°C – parçalı ve çok bulutlu; yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu’nun az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği bekleniyor.

Erzurum 32°C – az bulutlu ve açık

Kars 30°C – parçalı ve az bulutlu

Malatya 34°C – az bulutlu ve açık

Van 28°C – az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu’nun az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır 39°C – az bulutlu ve açık

Gaziantep 38°C – az bulutlu ve açık

Mardin 35°C – az bulutlu ve açık

Siirt 39°C – az bulutlu ve açık