Marmarabirlik, 2024/25 Kampanyasında Ödemeleri Gerçekleştirdi

PEŞİN ÖDEMELER KAMPANYASI

Marmarabirlik, 2024/25 ürün alım kampanyasında, ürün bedellerinin yüzde 50’sini 15 günlük periyotlarla ortaklarına peşin ödedi. Kalan ödemenin yarısı 21 Şubat’ta gerçekleştirildi, son dilim ödemesi ise 25 Nisan 2025 Cuma günü yapılacak.

REKOLTE BEYANI VE AVANS FİYAT UYGULAMASI

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesinin yaşandığı bu yıl, rekolte beyan alımlarının 16 Eylül 2024’te başlayıp 16 Ekim 2024’te sona erdiğini dile getirdi. Asa, bu zor dönemde hem üreticinin hem de Marmarabirlik’in korunması amacıyla avans fiyatla ürün alımlarına başlandığını ifade etti.

ÜRÜN ALIMLARI VE ÖDEME DETAYLARI

Asa, gelişen piyasa şartlarına bağlı olarak hasat sonunda avans fiyat farkı verileceğini belirtti. “Ürün alım kampanyası sonunda 57 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştirildi. Üreticilerimize 15 günlük periyotlarla peşin ödemeler dahil 3 milyar lira ödeme yapıldı. Son dilim ödeme Cuma günü (25 Nisan 2025) yapılacaktır. Ortaklarımız, ödemelerini 24 Nisan Perşembe saat 00.00’da Ziraat Bankası ATM’lerinden çekebileceklerdir. Ödeme planı, ürün alımlarına başlandığında ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. Son dilim ödemenin Nisan sonunda yapılacağı da ödeme takvimi açıklanırken kamuoyuyla paylaşılmıştır” dedi.