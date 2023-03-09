Marmara’da deprem! Bursa’da da hissedildi

Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem hissedilen illerde kısa süreli panik yarattı.
Marmara Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Bursa’da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, Bursa’nın Karacabey ilçesine 14,41 kilometre mesafede ve yerin 7 deniz yüzeyinin 7 kilometre altında kaydedildi.
Sarsıntı Bursa’nın bazı ilçelerinde hissedildi.