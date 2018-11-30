Marmara’da korkutan deprem

Marmara’da yaşanan deprem vatandaşları tedirgin etti. Sabaha karşı 05.36 sularında Yalova Çınarcık’ta meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.

Deprem İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ gibi çevre illerde de hissedildi. Paniğe neden olan depremle ilgili konuşan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, ‘İstanbul’da deprem olmasını beklediğimiz fay şu anki depremin oldukça kuzeyinde. Ancak önemli olan depreme hazır olmak. Deprem herhangi bir zamanda olabilir’ dedi. Dün deprem uyarısı yapan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise ‘Depremin öncüsü diyemeyeceğiz ama bir gerginlik biriktirdiğinin işareti’ diye konuştu.

Marmara Bölgesi’nde birçok kişi güne deprem ile uyandı. Saat 05.36’da Yalova Çınarcık merkezli bir deprem meydana geldi. AFAD’ın 4.1, Kandilli Rasathanesi’nin ise 4.3 olarak açıkladığı ve yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da da hissedildi.

YALOVA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Yalova Valisi Muammer Erol, kentte meydana gelen depremde can veya mal kaybının olmadığını bildirdi.

Vali Erol, yaptığı yazılı açıklamada, “Çınarcık Esenköy arasında saat 05.36 da 4,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem dolayısı ile acil çağrı merkezimize, emniyet ve jandarma birimlerimize şu ana kadar can ve mal kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar düşmemiştir.” İfadesini kullandı.

06:13:09 40.6023 28.9783 5.2 -.- 2.9 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)

06:00:35 40.6077 28.9510 10.5 -.- 2.2 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)

05:56:27 40.6040 28.9495 8.0 -.- 1.8 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)

05:56:13 35.8638 28.3925 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

05:53:34 40.6212 28.9573 8.7 -.- 1.8 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)

05:44:52 40.6185 28.9538 11.0 -.- 2.0 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)

05:41:43 40.5658 28.9958 2.0 -.- 1.5 -.- ESENKOY-CINARCIK(YALOVA)

05:36:34 40.5912 28.9770 6.9 -.- 4.3 4.0 ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)

HÜRRİYET