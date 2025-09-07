Marmaraereğlisi’nde Kadını Bulma Çalışmaları Sürüyor

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizde kaybolan bir kadının aramaları üçüncü gününde sürüyor. Arama kurtarma çalışmaları, dün gece saatlerinde kısa bir süreliğine durdurulmuştu. Ancak ekipler, kaybolan B.D’yi bulmak için yeniden harekete geçti.

DENİZDE ARAMA FAALİYETİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 50 kişilik bir ekip, denizdeki arama çalışmalarını sürdürmekte. B.D’nin yakınları ise bölgede umutlu bir şekilde bekleyişini sürdürüyor. Yeniçiftlik Mahallesi’nde 3 gün önce denize giren B.D. (54) aniden gözden kaybolmuştu. Gelişmeler üzerine, ihbarla birlikte bölgede arama çalışmaları başlatılmıştı.