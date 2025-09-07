Haberler

Marmaraereğlisi’nde Kadını Bulma Çalışmaları Sürüyor

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizde kaybolan bir kadının aramaları üçüncü gününde sürüyor. Arama kurtarma çalışmaları, dün gece saatlerinde kısa bir süreliğine durdurulmuştu. Ancak ekipler, kaybolan B.D’yi bulmak için yeniden harekete geçti.

DENİZDE ARAMA FAALİYETİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 50 kişilik bir ekip, denizdeki arama çalışmalarını sürdürmekte. B.D’nin yakınları ise bölgede umutlu bir şekilde bekleyişini sürdürüyor. Yeniçiftlik Mahallesi’nde 3 gün önce denize giren B.D. (54) aniden gözden kaybolmuştu. Gelişmeler üzerine, ihbarla birlikte bölgede arama çalışmaları başlatılmıştı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kiriş’teki Yangına Hava Ve Karadan Müdahale

Kemer'de çıkan orman yangınına, Antalya'nın orman ekipleri havadan ve karadan yoğun müdahalede bulunuyor. Helikopterler ve arazözler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Haberler

Esenyurt’ta Motosiklet Hırsızlığı Olayı Gerçekleşti

Esenyurt'ta sabah saatlerinde park halindeki motosiklet, gözcülük yapan iki kişi tarafından çalındı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve motosiklet sahibi polise başvurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.