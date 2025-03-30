Marmaray Ayrılık Çeşmesi’nde İntihar Olayı

İSTANBUL’DA TRAJİK OLAY

İstanbul’da bulunan Marmaray’ın Ayrılık Çeşmesi durağında bir yurttaş intihar etti. Konuyla alakalı sosyal medyada pek çok bilgi paylaşılırken, resmi açıklama Marmaray’ın resmi sosyal medya hesabından yapıldı.

MARMARAY’DAN AÇIKLAMA

Marmaray açıklamasında seferlerde gecikme yaşandığını duyurdu. Ancak intihar eden kişiye dair herhangi bir bilgi verilmedi. Yapılan açıklamada, “Sayın yolcularımız; Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır” denildi.