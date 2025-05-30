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Marmaray’da Baba, Çocukların Önünde Yumruklaştı

MARMARAY’DAKİ KAVGA TEHLİKE YARATTI

Marmaray Maltepe Süreyyapaşa Plajı istasyonunda iki kişi arasında tartışma yaşandı. Çocukların korku dolu anlar geçirmesine rağmen kavga devam etti ve bu anlar kaydedildi.

KAVGA TREN İÇİNDE BAŞLADI

İki şahıs arasında tren içinde başlayan bir tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın fitilini ateşleyen, taraflardan birinin diğerine yumruk atması oldu. Olay, başka bir kişinin de müdahil olmasıyla büyüdü. Yumruklu saldırıya maruz kalan şahsın çocukları bu duruma tepkisiz kalmadı; korku ve panik içinde ağladılar. Şahıslar, çocukların bu durumuna rağmen trenin dışına çıkarak kavga etmeye devam etti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

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