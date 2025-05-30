Marmaray’da Baba Darp Edildi

ÇOCUKLARININ YANINDA BABAYI DARBELEDİLER

İSTANBUL – Maltepe’de Marmaray’da yapılan yolculuk sırasında, çocuklarının gözleri önünde bir babayı darp eden iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olay, dün saat 16.45 sıralarında Marmaray Süreyya Plajı İstasyonu’nda gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, iki çocuğuyla seyahat eden D.E. ile bir kadın yolcu arasında yer verme meselesi yüzünden bir tartışma çıktı.

ARBEDE BÜYÜDÜ

Tartışma sırasında, trende bulunan E.D. isimli bir yolcu, D.E.’ye saldırarak olayı büyüttü. Sonrasında kavgaya dahil olan İ.A. isimli başka bir yolcu da duruma müdahale etti ve arbede daha da büyüdü. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Darp sonucu yaralanan D.E., hastaneye kaldırıldığında burnunda kırık olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

D.E.’nin şikayeti üzerine, olayla ilgili olarak şüphelilerden İ.A. olay yerinde yakalandı. E.D. ise olay sonrasında yapılan çalışmalar neticesinde daha sonra yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden İ.A., işlemlerinin ardından adli makamlar tarafından serbest bırakıldı. E.D. hakkında “kasten yaralama” suçlamasıyla adli işlemler başlatıldıktan sonra gözaltına alındı.