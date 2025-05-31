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Marmaray’da Baba Kavga Etti

ÇOCUKLAR YANINDA YAŞANAN KAVGA

İstanbul’da, Marmaray Maltepe Süreyyapaşa Plajı istasyonunda iki kişi arasında kavga patlak verdi. Çocukların gözleri önünde yaşanan bu olay, hem korku hem de panik dolu anlar ortaya çıkardı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansırken, kavganın başlangıcı tren içinde bir tartışma ile gerçekleşti.

KAVGAYLA BÜYÜYEN DURUM

İki şahıs arasında başlayan tartışma hızla kavgaya dönüştü. Şahıslardan biri, diğerine yumruk atarak saldırdı. Kavga, başka birinin de katılmasıyla daha da büyüdü. Bu sırada, yumruklu saldırıya uğrayan kişinin çocukları korku içinde ağlamaya başladı. Ancak şahıslar, çocukların ağlamasına aldırış etmeden tren dışına çıkarak kavgaya devam etti. Bu olayın anları, cep telefonu ile kayda alındı.

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