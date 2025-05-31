Marmaray’da Çocukların Yanında Baba Darbedildi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

İstanbul’un Maltepe ilçesinde, Marmaray’da meydana gelen bir olayda, çocuklarının yanında babayı darp eden iki şahıs yakalandı. Olay, dün saat 16.45 sıralarında Marmaray Süreyya Plajı İstasyonu’nda yaşandı.

TARTIŞMANIN NEDENİ VE GELİŞMELER

Elde edilen bilgilere göre, iki çocuğuyla birlikte seyahat eden D.E. isimli kişi ile bir kadın yolcu arasında, oturma yeri vermek konusunda tartışma çıktı. Bu tartışmanın büyümesi sonucunda trende bulunan 50 yaşındaki E.D., D.E.’ye saldırdı. Araya giren İ.A. isimli bir başka yolcu, kavgayı daha da alevlendirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan D.E., hastaneye kaldırılırken, yapılan muayenesinde burnunda kırık olduğu belirlendi. D.E.’nin şikayeti üzerine, olay yerinde bulunan İ.A. yakalanırken, E.D. ise yapılan çalışmalar sonucunda sonradan gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Gözaltına alınan şüphelilerden İ.A., işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. E.D. hakkında ise “kasten yaralama” suçundan adli işlemler başlatıldıktan sonra gözaltına alındı.