Marmaray’da Çocuklarıyla Seyahat Eden Baba, Yaralandı

OLAYIN GELİŞİMİ

İki çocuğuyla yolculuk yapan bir baba, yer verme meselesi yüzünden tartışma yaşadığı kadınla girdiği münakaşa sırasında, iki erkek yolcunun da saldırısına uğradı. Bu olay sonucunda adamın burnu kırıldı. Baba, yaşananların ardından şikayetçi olarak iki şüpheli hakkında ‘kasten yaralama’ suçlamasıyla işlem başlatılmasını sağladı ve bu kişiler gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, İ.A. serbest bırakılırken, E.D. adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandığı bildirildi. Şüpheli E.D., ifadesinde tartışmanın, müştekinin tren içerisindeki bir kadına bağırması üzerine başladığını belirtti ve yaşananlardan dolayı pişman olduğunu ifade etti. İ.A. ise E.D’yi kavgadan uzaklaştırmaya çalışırken, yaşanan itekleme nedeniyle olaya dahil olduğunu savundu.

OLAYIN YERİ VE ZAMANI

Kavga, bir gün önce akşam saatlerinde Marmaray Süreyya Plajı durağında gerçekleşti. İki çocuğuyla birlikte Marmaray’a binen bir baba, kapı önünde bekleyen bir kadına tepki gösterdi. Tartışmaya başka bir kişinin müdahale etmesiyle olay daha da büyüdü. Kargaşa sırasında, müdahale eden kişi, iki çocuklu babanın yüzüne yumruk attı. Çocuklar, bu durum karşısında büyük bir korku yaşadı. Olayın ardından taraflar, durakta yürürken tekrar kavga etmeye başladı. Diğer yolcular ve güvenlik görevlileri kavgayı sonlandırarak durumu kontrol altına aldı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN MÜDAHALESİ

Darp edilen babanın burnunun kırıldığı öğrenildi. Yer alan kadın yolcular, olaydan etkilenen çocukları sakinleştirmeye çalıştı. Bu anlar, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, yaşanan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, gerekli intikanın sağlandığını ve olayla ilgili şüphelilerin gözaltına alındığını bildirdi.

EMNİYET AÇIKLAMASI

Baba D.E’nin başvurusu üzerine, İ.A. ve E.D. hakkında ‘kasten yaralama’ suçlamasıyla işlem yapılmaya başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, olayın detaylarını ve ani müdahaleyi duyurdu. D.E. ile ilgili olan olayda, tartışmanın yer verme meselesinden kaynaklandığı aktarıldı. Olayın ardından bir kişi serbest bırakılırken, E.D. hakkında adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.