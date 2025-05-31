Marmaray’da, Çocuklarıyla Seyahat Eden Babanın Burnu Kırıldı

OLAYIN DETAYLARI

Marmaray’da, iki çocuğuyla birlikte yolculuk yapan bir adam, yer verme konusu yüzünden bir kadınla tartışma yaşadı. Bu tartışma sırasında iki erkek yolcunun yumruklu saldırısına uğraması sonucunda, babanın burnu kırıldı. Başlatılan şikayet üzerine haklarında “kasten yaralama” suçundan işlem yapılan iki şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Emniyetteki işlemlerinin ardından, şüpheli İ.A. serbest bırakıldı. Ancak diğer şüpheli E.D., emniyette yapılan işlemler sonrasında ‘kasten yaralama’ suçuyla adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı. E.D., ifadesinde, müştekinin trendeki bir kadına bağırması sonucu yaşanan tartışmanın meydana geldiğini belirtti ve olayla ilgili pişmanlık duyduğunu söyledi. Şüpheli İ.A. ise, D.E. ile kavga eden E.D’yi ayırırken, çocuklarıyla seyahat eden babanın kendisini ittiğini savunarak kavga içerisine dahil olduğunu ifade etti.

KAVGA ANINDA YAŞANANLAR

Olay, önceki akşam saatlerinde Marmaray Süreyya Plajı durağında gerçekleşti. İddialara göre, iki çocuğuyla birlikte Marmaray’a binen bir baba, kapı önünde bekleyen bir kadına tepki gösterdi. Ardından, bu tartışmaya bir başka kişi de katıldı. İki vatandaş arasında yaşanan arbedede, konuya sonradan dahil olan bir kişi, çocuklu adamın yüzüne yumruk attı. Çocukların korkuya kapıldığı olayın ardından, taraflar duraktan indikten sonra yeniden kavgaya tutuştular. Durakta bulunan yolcular ve güvenlik görevlileri araya girerek kavganın sonlanmasını sağladı; ancak darp edilen adamın burnunun kırıldığı belirlendi. Korkmuş çocukları ise o anda duraktaki kadın yolcular sakinleştirmeye çalıştı. Bu anlar, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

EMNİYET AÇIKLAMADA BULUNDU

Baba D.E’nin şikayeti ile başlayan süreçte, “kasten yaralama” suçundan işlem başlatılan şüpheliler İ.A. (22) ve E.D. (50) gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü, “Gereği yapıldı” başlığıyla yaptığı paylaşımda, şu açıklamaları yaptı: “30.05.2025 günü saat 16.45 sıralarında Maltepe Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu’nda çıkan kavga ile ilgili ekiplerimiz hızla olay yerine intikal etmiştir. Yolculuk sırasında çıkan yer verme tartışması kavgaya dönüşmüş ve D.E. (46) isimli vatandaş darp edilmiştir. Olayla ilgili İ.A. (22) olay yerinde, E.D. (50) ise yapılan çalışmalar sonrasında yakalanmıştır.”

SON DURUM

Elde edilen bilgilere göre, gözaltına alınan şüphelilerden İ.A., işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, E.D. hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan devam eden adli süreç sürüyor.