Marmaray’da Çocuklarla Kavga Yaşandı

OLAYIN GEÇİŞİ VE KAVGA ANLARI

İstanbul’da Marmaray Maltepe Süreyyapaşa Plajı istasyonunda iki kişi arasında gergin bir tartışma çıktı. Bu sırada yakınlarında bulunan çocuklar, korku dolu anlar yaşadı. Olayın görüntüleri kaydedildi.

KAVGANIN BAŞLANGICI

Tren içinde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, diğerine yumruk atarak saldırdı. Kavga, başka bir kişinin de olaya dahil olmasıyla büyüdü. Yumruklu saldırıya uğrayan şahsın çocukları korku içinde ağlamaya başladı.

KAVGA İLERLEDİ

Çocukların ağlamasına rağmen, şahıslar trenin dışına çıkarak kavgaya devam etti. Bu karmaşık anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve izleyenleri dehşete düşürdü.