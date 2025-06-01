Marmaray’da Çocuklu Baba Tartıştılar

Olayın Başlangıcı ve Tartışma

Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu’nda dün saat 16.45 sularında, iki çocuğuyla seyahat eden Deniz E. ile başka bir kadın yolcu arasında yer verme meselesi yüzünden bir tartışma yaşandı. Tartışma esnasında trenin içinde bulunan E.D. (50), Deniz E.’yi darbederek olayı daha da büyüttü. Kavga, daha sonra İ.A. isimli bir kişinin araya girmesiyle büyüdü. Trenin durağa yanaşmasının ardından inen taraflar, tartışmaya burada devam etti. Korkan çocukları ise diğer kadın yolcular bulunduğu ortamda sakinleştirmeye çalıştı. Bu anlar bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay Sonrası Gelişmeler

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri, hemen bölgeye yönlendirildi. Kavgada yumruklanan Deniz E., hastaneye kaldırılırken burnunda kırık olduğu tespit edildi. Deniz E.’nin şikayeti doğrultusunda, şüphelilerden İ.A. olay yerinde gözaltına alındı, E.D. ise sonradan yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheliden İ.A., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. E.D. ise ‘kasten yaralama’ suçlaması ile adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Gazetecinin Tanıklığı ve Yaşananlar

Marmaray’daki kavgaya tanıklık eden gazeteci Fuat Kozluklu, olayla ilgili ilginç bir iddiada bulundu. Olayın öncesini ve sonrasını detaylı olarak anlatan Kozluklu, şunları söyledi: “Vicdani borcum olarak… Marmaray’da seyahat ederken önümde yaşanan ve yumruklu kavgaya dönüşen olaya dair birebir tanıklığımı aktarmak isterim. Mesele görüntülerde izlenenden ibaret değildir, kavgaya dönüşme aşamasında bir gazeteci refleksiyle video kaydına başladım.” Kozluklu, kavganın patlak vermesine neden olan olayın detaylarını da aktardı. İki çocuğuyla vagona binen bir adamın, kapının kenarında duran ve telefonla konuşan bir kadına “niye burada duruyorsun, çocuklarımla girmeye çalışıyorum” diyerek çıkıştığını belirtti. Kadının özür dilediğini belirten Kozluklu, “Vagon içi güvenlik kameraları kaydetmiştir” diye ekledi.

Olayın Gelişimi ve Sonuçları

Kozluklu, çocuklu adamın tartışmaya devam ettiğini ve bu sırada kapıda duran kadının ağlamaya başladığını anlattı. Bunu gören yolcular, adama “yeter yahu, susun” diye uyarıda bulundu. Ancak adam bu uyarılara kulak asmadan söylemeye devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine adam, Marmaray durağa yaklaştığı sırada “çık dışarı” diyerek yumruk attı. Marmaray’ın hareket etmesinin ardından, diğer genç de Deniz E.’ye yanaşarak onu itekledi. Taraflar Süreyya Plajı durağında indiklerinde, adamın burnundan kanlar akıyordu. Olay yerine gelen güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi ile Türkiye’de yaşanan bu tatsız durum bir kez daha gündeme geldi. Tanıklık eden Kozluklu, “Temennim, bu tatsız hadisenin farklı boyutlara tırmanmadan kapanmasıdır. Her gün toplu taşımada seyahat ettiğim için, öfke kontrolü konusunda sorunlarımız olduğunu söyleyebilirim” dedi.