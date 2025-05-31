Marmaray’da Darp Olayı: İki Yakalı

KAVGA VE ARBEDENİN BAŞLANGICI

İstanbul’un Maltepe ilçesinde, iki çocuğuyla birlikte Marmaray’a binen bir kişi, kapı önünde bekleyen bir kadına tepki gösterdi. Diğer yolcuların da karışmasıyla büyüyen tartışma, kavgaya dönüşünce, arbedede babanın burnu kırıldı. O anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

POLİSİN MÜDAHALESİ

Olay, dün akşam saatlerinde Marmaray Süreyya Plajı durağında ortaya çıktı. İki çocuğuyla birlikte tren yolculuğu yaparken, kapı önünde bulunan bir kadına tepki gösteren birey, daha sonra tartışmaya dahil olan başka bir kişinin yumruklu saldırısına maruz kaldı. Çocukların korkuyla izlediği bu olay sonrası, taraflar duraktan indiklerinde tekrar kavga etti. Duraktaki diğer yolcular ve güvenlik görevlileri müdahale ederek kavganın son bulmasını sağladı. Darp edilen babanın burnunun kırıldığı bilgisi alındı. Korkan çocukları ise kadın yolcular sakinleştirmeye çalıştı ve bu anlar, başka bir yolcu tarafından kaydedildi.

Baba D.E.’nin şikayeti üzerine, “kasten yaralama” suçlamasıyla İ.A. (22) ve E.D. (50) gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü, “Gereği yapıldı” başlığıyla bir açıklama yaparak şunları aktardı: “30.05.2025 günü saat 16.45 sıralarında Maltepe Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu’nda çıkan kavga ile ilgili ekiplerimiz hızla olay yerine intikal etmiştir. Yolculuk sırasında meydana gelen yer verme tartışması, kavgaya dönüşmüş ve D.E. (46) isimli vatandaş darp edilmiştir. Olayla ilgili İ.A. (22) olay yerinde yakalandı, E.D. (50) ise yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alındı.”

BİRİ SERBEST, DİĞERİ SÜREÇTE

Edinilen bilgiye göre, gözaltına alınan iki şüpheliden İ.A., adli işlemleri tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı. E.D. hakkında ise ‘kasten yaralama’ suçundan yürütülen adli işlemler devam ediyor.