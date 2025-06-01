Marmaray’da Kadın Fotoğrafı Çeken Yakalandı

KADINLARIN FOTOĞRAFINI ÇEKEN ŞAHIS YAKALANDI

İstanbul’da Marmaray’da kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen bir adam, polis ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgilere göre, 31 Mayıs’ta Marmaray’da gerçekleşen olayda, bir kişi kadınların görüntüsünü alırken diğer yolcuların dikkatini çekti. Olaya müdahale eden yolcular, adamın elindeki telefonu alarak çektiği görüntüleri sildi.

POLİSİN ÇALIŞMASI SONUCUNDA ŞAHIS TESPİT EDİLDİ

Sosyal medyada yayımlanan olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, adamın kimliğini belirleyerek İ.E.Y. olduğunu tespit etti. Şahıs, Tuzla’daki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.