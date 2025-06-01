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Marmaray’da Kadınları Çeken Şahıs Yakalandı

İDDİAYA GÖRE KADINLARIN FOTOĞRAFLARINI ÇEKEN KİŞİ YAKALANDI

İstanbul’da Marmaray’da, iddiaya göre bir şahıs, kadınların fotoğraflarını çekerken polis ekipleri tarafından yakalandı. 31 Mayıs tarihinde gerçekleşen olayda, bir adam, kadın yolcuların görüntülerini çekerken diğer yolcular durumu fark etti ve hemen müdahalede bulundu. Olayı görenler, adamın elinden telefonu alarak çektiği görüntüleri sildi.

POLİS ÖZEL ÇALIŞMA BAŞLATTI

Sosyal medya üzerinden yayılan olayın ardından, polis ekipleri duruma el koyarak çalışma başlattı. Bu süreçte yapılan araştırmalar sonucu söz konusu şahsın İ.E.Y. olduğu belirlendi. Elde edilen bilgiler ışığında, şüpheli Tuzla’da bulunan evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli, daha sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olay, toplumda büyük tepkilere yol açarak güvenlik konularını yeniden gündeme getirdi.

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