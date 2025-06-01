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Marmaray’da Kadınları Çeken Şüpheli Tutuklandı

KADINLARIN FOTOĞRAFINI ÇEKEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul’da Marmaray’da, kadınların fotoğraflarını çeken bir şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanıyor. 31 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda, bir adamın kadınların görüntülerini çekerken fark edilmesi üzerine diğer yolcular duruma müdahale ediyor. Yolcular, adamın elinden telefonu alarak çektiği görüntüleri siliyor.

POLİS, ŞAHISIN KİMLİĞİNİ BELİRLEDİ

Sosyal medya platformlarında yer bulan bu olayla ilgili polis ekipleri araştırma başlatıyor ve şüphelinin İ.E.Y. olduğunu tespit ediyor. Şahıs, Tuzla’daki ikametinde yakalanarak gözaltına alınıyor. Gözaltına alınan bu şüpheli, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim ediliyor.

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