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Marmaray’da Kavga, Çocuklar Korktu

İSTASYONDA PATLAK VEREN KAVGA

Marmaray Maltepe Süreyyapaşa Plajı istasyonunda iki kişinin arasında bir kavga meydana geldi. Çocukların korku dolu anlar yaşamasıyla birlikte, taraflar kavgayı sürdürmeye devam etti. O anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

TRANSTE BAŞLAYAN TARTIŞMA

Marmaray’da, iki şahıs arasında başlayan sözlü tartışma, aniden kavgaya dönüştü. Şahıslardan biri, diğerine yumruk atarak saldırıya geçti. Kavga, başka birinin de müdahil olmasıyla büyüdü. Bu sırada yumruklu saldırıya uğrayan şahsın çocukları, korku ve panikle ağlamaya başladı.

KAVGA DEVAM ETTİ

Şahıslar, çocukların ağlamasına aldırış etmeden trenin dışına çıkarak kavgaya devam etti. O korkutucu anlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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